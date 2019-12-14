محاكاة وتواصل وخبرات.. رؤساء الجامعات ينقلون للطلاب أهداف منتدى الشباب

ثقافات جديدة يمكن التعرف عليها، نقل تجارب، آليات تواصل وتفاعل مميزة تهتم بقبول الآخر، كلها أهداف أساسية يسعى عدد من رؤساء الجامعات لنقلها لطلابهم، استلهموها من أجندة الموضوعات التي يناقشها منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، الذي ينطلق مساء اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وأكدوا في حديثهم لـ"الوطن"، عزمهم على نقل هذه التجارب لطلابهم، فمنهم من قرر عمل نموذج محاكاة للمنتدى بصفة عامة، وآخر قرر عمل نموذج محاكاة لمسرحية الفنون، ويكتمل مثلث الاستفادة لجامعة المنصورة من المحاور الرئيسية التي ستناقشها جلسة الذكاء الاصطناعي ودوره في تغيير نمط الحياة الحديثة.

رئيس جامعة أسوان: سننقل ثقافات الشعوب الأخرى لطلابنا

يرى الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن مشاركة الجامعات في المنتدى، دليل واضح على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للتعليم العالي، موضحاً أن المنتدى يعتبر بمثابة فرصة ثرية لتبادل الخبرات، والتعرف على ثقافات جديدة، في مختلف المجالات كالطاقة والرزاعة والسياحة، وريادة الأعمال.

التواصل والتفاعل مع شعوب جديدة على هامش المنتدى يعد فرصة ذهبية تمكن جامعة أسوان من عقد تعاونات مع هذه الشعوب ونقل ثقافتها للجامعة، بحسب ما يرى "غلاب" في حديثه لـ"الوطن".

رئيس جامعة سوهاج: سنهتم ببناء القدرات ونعد قادة للمستقبل

بناء القدرات وتقدير شباب العالم لمكانة مصر المميزة ولشبابها الذي لم يترك مجالاً جديداً إلا وخاضه وأنتج فيه بشكل كبير، آليات مهمة يسعى الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على تطبيقها في الجامعة، لتخريج شباب قادرين على تحمل المسؤولية، ولديهم ثقافة القيادة والتطوير، مؤكداً: "سنعد قادة للمستقبل".

شارك عدد من طلاب جامعة سوهاج، بأفكارهم في ريادة الأعمال، وتجاربهم التي خاضوها في الأعوام السابقة، سواء بإنشاء مشروعات صغير، أو تطوير صناعات تقليدية، بحسب ما رواه "عزيز"، موضحاً أن الهدف الأساسي هو خلق ثقافة الدمج بين شباب مصر وشباب العالم.

رئيس جامعة المنصورة: سنعد نموذج محاكاة لمسرحية "المحاكمة"

بات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محورا مهما في أجندة جامعة المنصورة التي أعدتها للاستفادة من منتدى شباب العالم، ولفت الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة المنصورة، إلى أن جلسات المنتدى ثرية لكل من يرغب في الاستفادة منها، خاصة الجلسة المتعلقة بالتحول الرقمي، موضحاً: "على أساسه الجامعة اتخذت خطوات غير مسبوقة في تفعليه، كما سيجري نقل التجارب الجديدة فيه للجامعة".

دور الفنون في التعامل مع القضايا، ومسرحية "المحاكمة" التي عرضت في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم أمس، نموذج محاكاة جديد سيعده "عبد الباسط" في الجامعة لنقل الفكرة والتجرب للطلاب وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة منها، ما يحفزهم على العمل والابداع.

وأضح "عبدالباسط" لـ"الوطن"، أن فكرة تنظيم المنتدى بحضور الكثير من شباب العالم ترسخ رسالة مفاداها قبول الآخر، والتعاون لخروج العمل على أكمل صورة.

نموذج محاكاة مصغر للمنتدى سيجري تفعيله في جامعة مدينة السادات، بحسب ما كشف الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس الجامعة، لافتاً إلى أن الجامعة شاركت في المنتدى للعام الثاني على التوالي، وحرصت على الاستفادة من التوصيات الخاصة بكل منتدى.

وأكد "الشرقاوي"، أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية جيدة تمكن الطلاب من الابتكار ومواكبة التطورات الحالية، مضيفا أن جلسات المنتدى تعتبر فرصة للشباب حتى يواكبوا ما يحدث في العالم.