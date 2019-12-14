الطفلة ضحية التعذيب في كفر الشيخ: "جيهان كانت بتكويني بالسكينة"

على سرير داخل مستشفى كفر الشيخ العام، تجلس الطفلة "شروق.ا.خ"، البالغة من العمر 4 أعوام، والتي تعرضت للتعذيب على يد إحدى السيدات التي كانت تقوم برعايتها عقب سجن والدتها.

تواجه الطفلة آلامها ويحاول الطباء وعدد من المواطنين التخفيف عنها، ربما لم تدرك الطفلة ما حل بها، ولا تعرف سوى أن السيدة التي كانت تقوم على رعايتها هى سبب آلمها، بعدما كانت تقوم بتسخين "المعلقة" وكيها في أماكن متفرقة وحساسة من جسدها.

لم تدر الطفلة الصغيرة، أنها ستكون ضحية سجن والدتها فى إحدى قضايا السرقة بالإكراه، حيث تركتها لمصير مجهول، فى يد زوجة والد زوج أمها، التى أقدمت على تعذيبها مرات عدة وكسرت ذراعها وخلعت أحد اكتافها، بدعوى تأديبها لتحسسها أماكن فى جسدها.

الطفلة التى ترقد حاليا في مستشفى كفر الشيخ العام، لا تعرف المترددين عليها، لكنهم حاولوا التخفيف عنها بشراء بعض اللعب ومداعبتها هي وشقيقها الصغير الذي يجلس بجوارها، بينما المتهمة تقبع في الحبس، عقب قرار النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

الطفلة شروق تروي مأساتها لـ "الوطن"

"جيهان كانت بتكوينى بالنار بالحديدة، وتسخن السكينة والمعلقة وتحطها على جسمى وأنا كنت بقعد أصرخ كانت بتضربنى كتير، وكانت بتحرقنى وتضربنى وتكوينى بالنار، وأمى معرفش هى فين، سابتنى مع جيهان ومشيت"، بهذه الكلمات البسيطة تفوهت الطفلة ضحية التعذيب، مشيرة إلى أنها لاتعلم مكان تواجد والدتها، وأن زوجة والد زوج أمها كانت دائمة الاعتداء بالضرب عليها.

أضافت الطفلة، "مكنتش بتخلينى أطلع برة، والناس كانوا بيشوفوها وهى بتضربنى وبيزعقوا ليها، لكن هى مكنتش بتسمع كلام حد، كانت بتضربنى أنا وأخويا وتكوينا بالنار وتقول أنتوا من غير أهل".

حماية الطفل ومحافظ كفر الشيخ يزوران شروق بالمستشفى والأخير يوجه بتقديم الدعم

زارت لجنة من حماية الطفل، برئاسة صبرى عبدالمنعم، منسق عام الطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة، والدكتورة يارا فهمى، الخبير النفسى باللجنة العامة لحماية الطفل، ووفاء سلامة، مدير وحدة حماية الطفل بمركز الرياض، والدكتورة أنوار زكى، الخبير النفسى بلجنة حماية الطفل بمركز الرياض، وسهام شوشة، الإخصائى الاجتماعى بالجنة الرياض، وإيمان إبراهيم، مدير الجمعيات بالتضامن الاجتماعى والاخصائى الاجتماعى باللجنة العامة لحماية الطفل، وأحمد غنيم، من التضامن الاجتماعى، الطفلة بالمستشفى لتقديم الدعم النفسى لها.

كما زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطفلة "شروق.ا.خ"، ووجه بمتابعة الحالة، وإعداد تقرير بحث حالة لها ولشقيقها الذي جرى احتجازه بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت الرعاية الطبية.

بدأت قصة الطفلة شروق بتلقي العميد أيمن بكرى، مأمور مركز شرطة الرياض، بلاغا من سيدة يفيد بقيام إحدى قريباتها بتربية طفلة صغيرة وضربها وتعذيبها وكيها في أماكن حساسة من جسدها، حيث تم نقل الطفلة لمستشفى الرياض المركزي.

على الفور تم إبلاغ اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، الذي كلف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالتأكد من الواقعة، وانتقلت قوة من مباحث مركز الرياض، بقيادة الرائد جمال عبدالناصر، رئيس المباحث ومعاونيه، إلى المستشفى.

وبالفحص وسؤال مرافقي الطفلة، أقرت "ج.م.ا"، 35 عاماً، أنها تقوم بتربية طفلة زوجة ابن زوجها بعدما سُجنت في إحدى القضايا، ووفقاً لمصدر أمني فإن المتهمة أنكرت تعذيبها للطفلة وكيها، وأقرت بضربها فقط، وجرى اقتياد المتهمة لمركز الشرطة وجرى نقل الطفلة لمستشفى كفرالشيخ العام، وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن الطفلة بدون شهادة ميلاد، وبسؤال شهود العيان أقروا أنها تُسمى "شروق.ا.خ"، وتعاني من كسر بالقدم اليسرى، وكدمات وسحجات بالجسم وحروق متفرقة بالجسم ويشتبه في تعذيبها.

وأمام رجال المباحث حاولت السيدة إنكار الواقعة، مؤكدة على ضرب الطفلة فقط، "كنت بربيها وضربتها عشان بتلعب في أماكن حساسة، لكن معذبتهاش، ومكوتهاش، أمها في السجن وسابتهالي أربيها، وزوج أمها كمان في السجن، وملهاش حد غيري وقاعدة معايا"، وعقب محاولة التضييق عليها اعترفت بالواقعة، وأنها فعلت ذلك من أجل تأديب الطفلة.

كما تبين أن والدة الطفلة تقضي عقوبة في إحدى القضايا، وأنه لم يتبين حتى الآن من هو والد الطفلة، حيث إن والدتها تزوجت من شخص آخر عقب إنجابها، وجرى سجنه أيضا ما أدى لقيام زوجة والده بـ"كيها ولسعها"، وكذلك إصابتها بكسر في قدمها اليمنى، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

كان مستشفى الرياض المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، استقبل طفلة مُصابة بكسر بالقدم اليسرى، وخلع في أظافر يدها، وكدمات وسحجات بالجسم وحروق متفرقة بالجسم، ويشتبه في تعذيبها، وبانتقال الشرطة تبين أن الطفلة تعرضت للتعذيب من قبل زوجة جدها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بحبسها 4 أيام.