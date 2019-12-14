البرلمان يواجه المحافظين بـ400 طلب إحاطة.. ومهلة شهر لـ"الجدد"

تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الأسابيع المقبلة، لاستدعاء عدد من المحافظين لمناقشة نحو 400 طلب إحاطة موجه إليهم من أعضاء المجلس، فيما أمهلت المحافظين الجدد شهراً لاستدعائهم وعرض خطط عملهم.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الأجندة الرقابية الموجودة باللجنة مزدحمة، ومن المقرر أن يتم استدعاء عدد من المحافظين، بداية من الأسبوع المقبل لمناقشة نحو 400 طلب إحاطة، أحالها مكتب المجلس ومقدمة من النواب فى كل الملفات، سواء صرف صحى أو تعليم أو غيرها من الموضوعات التى تتعلق بالمحليات.

وأضاف «السجينى» لـ«الوطن» أن اللجنة قرّرت منح المحافظين الجدد مهلة شهر للتعرّف على المحافظات التى تولوا مهمتها، والمشاكل الموجودة بها، تمهيداً لعرض تقرير على لجنة الإدارة المحلية بشأن برامجهم لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالاهتمام بالمواطنين أولاً، وحل مشكلاتهم، مشيراً إلى أن اللجنة استدعت فقط محافظ الدقهلية منذ أيام، باعتباره سكرتيراً سابقاً للمحافظة قبل توليه منصب المحافظ، وبالتالى يعلم كل الملفات التى تتعلق بها.

نائب "المصريين الأحرار" يطالب بتشديد الرقابة على صالات "الجيم" وحظر استخدام المنشطات الضارة

وتقدم النائب أحمد على، عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرى الشباب والصحة، بسبب كارثة استخدام الأنسولين، على حد وصفه، داخل صالات الجيم والمراكز الرياضية، من قِبل لاعبى كمال الأجسام كنوع من الهرمونات والمنشطات، لتضخيم العضلات، وقال إن الوزارتين مكلفتان بتشديد الرقابة على هذه المراكز، منعاً لاستخدام المنشطات المهرّبة وغير المصرّح بها، فضلاً على ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات لمنع تداول هذه العقاقير دون روشتة طبيب، خصوصاً أن الأنسولين متداول بالصيدليات بالفعل، مضيفاً أن البعض يستغل أحلام الشباب لتكوين جسم رياضى لترويج مثل هذه الأمور التى تسبب أمراضاً للشباب.

من جهة أخرى، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العمل الجديد فى انتظار عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب قريباً، بعد انتهاء تقرير اللجنة حوله، وهو يطبّق على 75% من العاملين بالقطاع الخاص، ويتفق مع معايير العمل الدولية، ويوازن بين العامل وصاحب العمل.