مؤتمرات رئاسية عديدة شاركت في تقديم جلساتها الإعلامية إيمان الحصري، كان آخرها اليوم، حيث قدمت الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي عام 2015، اختيرت "الحصري"، لتقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس السيسي، بهدف مناقشة التنمية الاقتصادية.

وفي عام 2016، أطلت في الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني للشباب، والذي أقيم بحضور الرئيس السيسي، بهدف تبادل الرؤى والتوصيات بصورة واقعية لصياغة رؤية كاملة وشاملة، تشترك بها الدولة والشباب المصري معًا من خلال الحوار وعرض القضايا الخاصة بهم، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، كذلك طرح الحلول والاستراتيجيات المتطورة، وفقًا لفكر الشباب باختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم العلمية.

كما أدارت جلسة اليوم الرابع من منتدى شباب العالم 2017، والتي جاءت بعنوان "دور المرأة في دوائر صناعة القرار"، وحضرها الرئيس السيسي.

كذلك شاركت "الحصري" في تقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي عقد العام الماضي، بجامعة القاهرة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إيمان الحصري في سطور

- ولدت في عام 1982.

- تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

- بدأت عملها في قناة النيل للأخبار كمراسلة في 2002، ثم مقدمة أخبار في القناة نفسها.

- اهتمت بالسياسة مبكرًا، فحين عملت بالتليفزيون المصري قدمت طلبا بأن تكون مراسلة القناة في قطاع غزة، فقدمت تغطية جيدة من قطاع غزة.

- عملت كمقدمة ببرنامج "البيت بيتك" عام 2006، لتصبح أصغر مذيعة بالبرنامج، حيث كانت تبلغ من العمر حينها 25 عاما.

- في 2012، انتقلت للعمل بقناة "صدى البلد".

- عملت بأهم برامج قناة "المحور"، برنامج "90 دقيقة".

- اختارتها مؤسسة الرئاسة لتقدم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي في 13 مارس 2015.

- وقع الاختيار عليها لتقدم افتتاح أحد أهم المشاريع القومية الذي كان يحلم به كل مصري وهو قناة السويس الجديدة.

- تقدم برنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "dmc".