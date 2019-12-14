عرض منتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ، فيلما وثائقيا عن "المسلة المصرية"، التي ترتفع في كثير من بقاع العالم، من لندن إلى روما، ومن باريس إلى واشنطن، حيث ذكر الفيلم أنه يوجد 28 مسلة فرعونية أصيلة، جزء منها موجود في مصر، والباقي متواجد في أشهر عواصم العالم وهناك بلدان كثيرة اقتبست التصميم وقامت ببناء مسلات حديثة ووضعتها في أكبر ميادينه.

الرحلة بدأت من أسوان

نورة مرشدة سياحية مصرية ومتخصصة في علم المصريات، "أنا عايشة هنا قدام جامع السلطان حسن، بيت جدي وعايشة معظم الوقت هنا، جدي هو الشيخ محمود خضر، أحد فقهاء الأزهر، كان بسيط جدا، وكان بيوصل رسالة التسامح"، حسبما ذكرت نورة في الفيلم الوثائقي، والتي استعرضت فيها صورًا لحياتها.

حماس نورة للتاريخ المصري، واهتمامها بالمسلات المصرية بالتحديد جعلها متحمسة للغاية لفكرة الفيلم، "لقد كنت أشرح وأتحدث عن المسلات لسنوات، كانت هناك مسلة مطابقة تماما للي موجودة عندنا وهي الآن في فرنسا في ميدان الكونكودر، أخيرا ستتسنى لي الفرصة لزيارتها خلال يومين".

في باريس كانت نورة تّسير وتتعرف على الأشخاص وكان لديها القدرة على التحدث مع أي من تقابله وكأنهم "أصحاب من زمان"، حيث قالت نورة: "الفرنسيين عاشقين لمصر، ولتاريخ مصر، والسفر حاجة جميلة، تعرف ناس تعرف بنى آدمين نجرب حياة مختلفة جديدة، هذه لحظة مهمة للغاية، فأنا أتحدث عن تلك المسلة لسنوات عديدة ، 16 سنة تقريبا، وكل مرة أزور معبد الأقصر حيث توجد المسلة الشقيقة أتساءل عن الأخرى".

وتابعت نورة خلال الفيلم: "أخيرا أنا هنا أراها، فقد بناها الفرنسيون بهذا الارتفاع لتطول أول شعاع للشروق وآخر شعاع للغروب، المسلة رمز للحياة، آمن المصريون بالحياة كثيرا والحياة بعد الموت، وأن الموت مجرد مشهد، وأنا صغيرة تمنيت أن أصبح عالمة مصريات".

تمثال رأس حتحور في شارع "ممر القاهرة" بباريس

وذكر الفيلم الوثائقي: "كمواطن مصري الحقيقة عمري ما استوقفني تمثال رأس حتحور، بس لما شوفناه منحوت على عمارة قديمة في باريس في شارع اسمه ممر القاهرة فرحت"، فيما أوضح الفيلم أن العاصمة الإيطالية روما بها 8 مسلات فرعونية أصلية.

وقال أحد الأشخاص الأجانب خلال الفيلم: "في مصر قالوا إنهم سيبنون متحفا جديدا، لا أدري لو كانوا قد بنوه أم لا"، فيما ردت عليه نورة: "هذا صحيح وسيتم افتتاحه في أكتوبر المقبل".