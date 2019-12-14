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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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أحمد حلمي يمازح حضور منتدى شباب العالم: "أنا منستش اسمي"

أحمد حلمي يمازح حضور منتدى شباب العالم: "أنا منستش اسمي"

"عبدالديم": نحتاج 138 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق بالمنوفية

"عبدالديم": نحتاج 138 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق بالمنوفية

بالتصفيق وقوفا والدموع في عيون الأم.. زين يلقي كلمته في منتدى الشباب: أنت تقدر زيي

بالتصفيق وقوفا والدموع في عيون الأم.. زين يلقي كلمته في منتدى الشباب: أنت تقدر زيي

فتح باب التقدم لمشروع "المائة عالم"

فتح باب التقدم لمشروع "المائة عالم"

الأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة إلى شباب العالم في منتدى شرم الشيخ

الأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة إلى شباب العالم في منتدى شرم الشيخ

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

اختيارات الوطن

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

من زينة يازجي لقرينته.. احترام السيسي للمرأة على طريقة Ladies First

من زينة يازجي لقرينته.. احترام السيسي للمرأة على طريقة Ladies First

توقعات طقس الـ72 ساعة.. برودة وأمطار غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 11

توقعات طقس الـ72 ساعة.. برودة وأمطار غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 11

فعاليات جديدة وتطبيق لمقترحات الرئيس.. منتدى الشباب تطور لا يتوقف

فعاليات جديدة وتطبيق لمقترحات الرئيس.. منتدى الشباب تطور لا يتوقف

أولهم "اليزل" وآخرهم "بدوي".. وفاة 12 من نواب البرلمان في 3 سنوات

أولهم "اليزل" وآخرهم "بدوي".. وفاة 12 من نواب البرلمان في 3 سنوات

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