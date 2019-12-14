بالتصفيق وقوفا والدموع في عيون الأم.. زين يلقي كلمته في منتدى الشباب: أنت تقدر زيي

قال الطفل زين يوسف محارب السرطان، إنه كان يعرف أن منتدى شباب العالم حدثا مذهلا، لكنه وجده مذهلا للغاية.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنا زين يوسف، عمري 12 عاما، أتوجه بالشكر لمنتدى شباب العالم الذي وجه لي الدعوة لحضور هذا الحدث المذهل بصفتي أصغر متحدث مصري".

وتابع: "أنا هنا اليوم لكي أتشاطر معكم ما آمل أن تكون قصة ملهمة، أنا متعافي من مرض السرطان وليس مرة واحدة بل للمرة الرابعة التي أتعافى فيها من السرطان، الحمد لله، اليوم أود أن أتشاطر معكم وبشكل مقتضب رحلتي في مكافحة مرض السرطان لمدة 7 أعوام، والدروس العديدة المستفادة التي تعلمتها بجانب عائلتي عن إلهام المرحلة الرابعة من مرض السرطان".

واستطرد: "أتشاطر معكم رحلتي المفصلة مع السرطان، وهي رحلة من الإيمان والأمل والخسارات والمكتسبات والبقاء بشكل إيجابي، وأثناء كفاحي ومكافحة مرض السرطان كان لدي شعار في حياتي وهو (ألا أستسلم أبدا)".

وأوضح: "لقد اخترت ألا أستسلم أبدا، واخترت أن أؤمن بإنني سأكون على خير ما يرام، واخترت أن أؤمن بأنني سأتعافى، مرض السرطان جعلني أنظر لكل شيء من منظور مختلف، وهو كلمة رهيبة، ولكنها ليست دائما سلبية، وتعني أنه يجب أن ننظر لكل شيء من منظور آخر".

وتابع: "هناك دائما جوانب إيجابية متعلقة بكيفية التعامل معها، وهذا تحد صعب للغاية، وعمل على تعزيز إيماننا، وسمح لنا بهذه الفرصة لمساعدة الآخرين من خلال تشاطر رحلتنا وكيفية كفاحي بفضل الله ودعم أسرتي، وإذا ما تمكنت بالقيام بهذا الأمر وعمري 12 عاما، فأنت أيضا يمكنك القيام به".

واختتم حديثه: "السؤال المطروح هو، كيف ستحولون كل ما هو سلبي إلى إيجابي، أنت تقدر".

ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.