قال الخبير السياحي هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، إن السياحة المصرية بدأت تتجاوز تداعيات السنوات العجاف التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الأرقام التي حققتها الحركة السياحية الوافدة لمصر يؤكد حالة الرواج والانتعاش التي تمر بها السياحة حاليا نتيجة للاستقرار الذي يسود البلاد والدعم الحكومي.

وأضاف بيتر، في تصريحات صحفية، أن السياحة الوافدة لمصر تسترد عافيتها حاليا بصورة أفضل مما كانت عليه، مشيرا إلى أن نسبة الحجوزات بجميع المدن السياحية خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة سترفع نسب إشغالات الفنادق إلى أعلى مستوى وستصل فى معظمها الى ما يقرب من 100%، حيث إن هناك إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب على قضاء تلك الإجازات بمصر.

وأشار ‘لى أن الموسم الشتوى الحالى يشهد طلبا متزايدا من معظم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وأن عودة السياحة الإنجليزية إلى شرم الشيخ خلال الشهر الجاري سيساهم في إنعاش الحركة الوافدة إلى مدينة السلام وعودة الروح مجددا لها، لافتا إلى قرار استئناف السياحة رحلات الطيران الإنجليزية لشرم الشيخ ليس له علاقة بعودة السياحة الروسية إلى مصر فكل دولة سيدة قرارها وتتخذ ما هو فى صالحها.

وأكد بيتر أن قرار عودة السياحة الإنجليزية لمصر من جديد سيفتح الباب على مصراعيه لعودة السياحة الأوروبية بكامل قوتها إلى مصر من جديد.

ولفت إلى أن الأرقام التى حققتها السياحة خلال العام المالى الماضى تعكس حالة الاستقرار والانتعاش الحقيقية التى يمر بها قطاع السياحة المصري في الوقت الحالى، مشيرا إلى أن المدن السياحية المصرية تشهد حاليا حالة رواج كبيرة من المتوقع أن تتزايد خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع اقتراب احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج السياحى والخدمات المقدمة للسائحين من خلال تكثيف برنامج تدريب العاملين بقطاع السياحة.