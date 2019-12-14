يستعد الفنان محمد صبحي لتقديم عرض مسرحي جديد، بعنوان "أنا والنحلة والدبور"، على خشبة مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل، يومي 19 و20 ديسمبر الحالي.

وتم طرح فئات تذاكر المسرحية على النحو التالي:

الفئة البرونزية: 200 جنيه.

فئة السيلفر: 300 جنيه.

فئة الجولد: 500 جنيه.

فئة البلاتنيوم: 700 جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ العرض الساعة 7:30 مساءً بصالة رقم (2).

"أنا والنحلة والدبور" مسرحية كوميديا عصرية تناقش قُضية المرأة في المجتمع الذكوري، وهي أول مسرحية تدافع عن المرأة بشكل ساخر، وكيف سيكتشف أن المرأة تقوم بعشرة أدوار في وقت واحد من خلال مواقف كوميدية.

العرض من تأليف أيمن فتيحة، وإخراج محمد صبحي، ويشارك محمد صبحي البطولة كل من سماح السعيد، وعبدالرحيم حسن.