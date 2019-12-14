وجه الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين في 5 مراكز شباب للشئون القانونية، للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك بعد مروره المفاجئ لبعض مراكز الشباب، بمرافقة وليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، لتفقد سير العمل، حيث تبين أن هناك 5 مراكز شباب مغلقة وتعطل سير العمل بها، وهي مركز شباب كفر علوان، وكفر الحصة، والشقر، والولجا، وكفر الحبش، مؤكدا أنه سيجرى معاقبة المقصرين بكل حزم عن عدم أداء واجبهم الوظيفي.

وشملت المتابعة أيضًا مركز شباب جمجرة الجديدة، والتابع لإدارة شباب بنها، والشهاوي خاطر التابع لإدارة شباب كفرشكر، حيث وجدهما مفتوحين وتمارس داخلهما الأنشطة.

كما تابع الأعمال الإنشائية لمركز شباب كفرالأربعين، ومركز شباب برقطا، للتأكيد على سرعة الانتهاء من تطويرهما خلال الفترة المقبلة.