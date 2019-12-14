شارك الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، في انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة 2019 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب "عبدالباسط"، في بيان صحفي، على أهمية منتدى شباب العالم، ودوره في تبادل الأفكار بين شباب العالم، فضلاً عن مناقشته لموضوعات شديدة الأهمية كموضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

ويقدم منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.