واصل المحتجين في بيروت الاحتشاد قرب مبنى البرلمان، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وأوضحت القناة، أن المتظاهرين انتقدوا إغلاق الأمن الطريق إلى ساحة النجمة وسط بيروت.

وأكدت أن هناك أنباء عن إصابة عنصري أمن على الأقل خلال مواجهات وسط بيروت.