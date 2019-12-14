ألقت السلطات الأمنية في مطار الكويت القبض على أحد كوادر تنظيم الإخوان الإهاربية، يدعى "إسلام. ع"، بعد عملية رصد ومراقبة حين قدومه من تركيا.

وأفادت صحيفة الرأي الكويتية، بأن "إسلام" له صلة بالخلية الإخوانية التي تم القبض عليها بالكويت في منتصف يوليو الماضي، وزادت الصحيفة أن إسلام يعمل طبيب أسنان في الكويت، بعدما كان يعمل سابقاً في مستشفى سوهاج، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا بعد اكتشاف أمر الخلية الإرهابية

وتابعت "الرأي" أن الإخواني غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول آخرى لدى انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك نحو 4 أشهر إلى أن قيل له من رفاقه في التنظيم ومن بعض المواطنين المتعاطفين مع التنظيم بأن ملفه لم يعد تحت الرقابة كما كان من قبل، وأن بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقاً إلى أي جهة أخرى إن شعر بأنه مستهدف.

وبناء على تعليمات الأمن الكويتي، أوقف الإخواني لحظة دخوله المطار بناء على المعطيات التي تملكها وزارة الداخلية الكويتية عن علاقاته ودوره مع الخلية الإرهابية.

وذكرت الصحيفة أن "إسلام" اعترف في التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الكويتية بعلاقته بأعضاء خلية "الإخوان" الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين المال.

الصحيفة الكويتية: الإخواني على صلة قرابة بأحد المتهمين في أعمال عنف في مصر

ورجحت مصادر على صلة بالتحقيقات أن يكون الرجل على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر، وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية أنه تم ترحيل إسلام إلى القاهرة أمس، رغم تدخل عدد من النواب السابقين المنتمين إلى "الإخوان" بغية إبقائه موقوفا في الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، إلا أن الرد كان واضحاً بأن الكويت تلتزم الاتفاق الأمني المبرم مع مصر وأن موضوع الأمن والاستقرار "خط أحمر" لا وجود معه لا لوساطات ولا لتسويات.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية في إطار ملاحقاتها المستمرة ومتابعاتها، اعتقلت مطلع أكتوبر الماضي 3 عناصر من تنظيم "الإخوان المسلمين" على علاقة بالخلية قبل محاولتهم السفر إلى تركيا وهم، خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم.

يذكر أن أعضاء الخلية الذين تم ترحيلهم في يوليو الماضي هم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.