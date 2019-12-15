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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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النبوي: مشهد تنصيب طومان باي في "ممالك النار" كان في منتهى الخطورة

النبوي: مشهد تنصيب طومان باي في "ممالك النار" كان في منتهى الخطورة

18 ديسمبر.. تكريم هاني شاكر في الإسكندرية مع "نورت مصر"

18 ديسمبر.. تكريم هاني شاكر في الإسكندرية مع "نورت مصر"

10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

الأوقاف توجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة إمام مسجد المنوفية المتوفى

الأوقاف توجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة إمام مسجد المنوفية المتوفى

النيابة توجه تهمة "جرح أفضى للموت" لرئيس القطار في واقعة "ضحية التذكرة"

النيابة توجه تهمة "جرح أفضى للموت" لرئيس القطار في واقعة "ضحية التذكرة"

ظهرت في "المسلة المصرية" بـ"شباب العالم".. من هي المعبودة "حتحور"

ظهرت في "المسلة المصرية" بـ"شباب العالم".. من هي المعبودة "حتحور"

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مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

من زينة يازجي لقرينته.. احترام السيسي للمرأة على طريقة Ladies First

من زينة يازجي لقرينته.. احترام السيسي للمرأة على طريقة Ladies First

توقعات طقس الـ72 ساعة.. برودة وأمطار غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 11

توقعات طقس الـ72 ساعة.. برودة وأمطار غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 11

فعاليات جديدة وتطبيق لمقترحات الرئيس.. منتدى الشباب تطور لا يتوقف

فعاليات جديدة وتطبيق لمقترحات الرئيس.. منتدى الشباب تطور لا يتوقف

أولهم "اليزل" وآخرهم "بدوي".. وفاة 12 من نواب البرلمان في 3 سنوات

أولهم "اليزل" وآخرهم "بدوي".. وفاة 12 من نواب البرلمان في 3 سنوات

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