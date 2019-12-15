قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن جامعة الملك سلمان أول جامعة في جنوب سيناء ولها ثلاثة أفرع في سيناء.

وأضاف عبدالغفار في حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" خلال تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، أن فرع جامعة الملك سلمان في رأس سدر يقام على مساحة 330 فدانا، وفرع الجامعة بالطور يقام على مساحة 350 فدانا، بينما يقام فرع شرم الشيخ على مساحة 35 فدانا.

وتابع وزير التعليم العالي أن الدولة تنشئ جامعات لـ 100 عام مقبلة، والعمل يجري ليلا ونهارا على مدار 29 شهرا ماضية، مشيرا إلى أن هناك 40 شركة وطنية بها 10 آلاف مهندس وعامل يعملون بشكل غير مباشر، في فروع جامعة الملك سلمان.

واستطرد أن جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ بها كلية للسياحة وكلية العلوم والترجمة واللغات التطبيقية، وكلية العمارة، وكلية الفنون والتصميم، العالم مش بيشتغل بالكليات دلوقتي.

وأوضح: "جامعة الملك سلمان بها 4 كليات في شرم الشيخ و7 في الطور و4 في رأس سدر، لكن بها 57 برنامجا علميا لاحتواء كل متطلبات العمل".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي متابعا دقيقا، ويتابع بشكل يومي كل المشاريع، "عندنا في التعليم العالي أكتر من 39 مشروعا قوميا باستثمارات تقدر بالمليارات ولازم نقول دا للمجتمع، وزي الدولة مبتستثمر في الطرق والكباري والأنفاق واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي أيضا تستثمر في الصحة والتعليم".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وعد بالاهتمام والعمل على بناء الإنسان، من خلال التعليم والصحة، موضحا أن الرئيس يتدخل في المناهج ليطمئن على أن البرامج الموضوعة بالجامعة تقابل احتساجات المستقبل والسوق المصرية.

وأوضح أنه يجري العمل على 550 معملا في الجامعات المصرية المختلفة منها 187 معملا في أفرع جامعة الملك سلمان، موضحا أنها تستهدف سكان محافظات مصر كلها، و"الأيام بتقول إن اللي بيدرس في مكان بيحب إنه يكمل حياته فيها، وبنستهدف أول سنة 1500 طالب في الـ 3 فروع يصلوا إلى 18 ألف بعد اكتمال كل سنوات الدراسة".

وعن المناهج الدراسية أوضح أن 150 عالما في كل المجالات العلمية من مصر وخارجها وضعوا البرامج التعليمية للجامعة، ونسعى لاستقطاب طلاب من الدول العربية والدول الأوروبية، "ودا هيوفر فرص عمالة مستمرة، وهيعمل نوع من السياحة الدائمة والتي لا تعتمد على مواسم".