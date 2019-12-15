أصيب طفل بحروق بنسبة 35٪، بأنحاء متفرقة من جسده، بسبب امتداد نيران التدفئة لملابسه أمس، أثناء جلوسه بجوار موقد بلدي هربا من البرد، حيث تم نقله إلى مستشفى سوهاج العام للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول "حازم. خ. ع" ١٣ عاما، طالب، ويقيم بناحية الحمادية دائرة المركز، مصاباً بحروق من الدرجات الأولى والثانية بنسبة 35 % بأنحاء متفرقة بالجسم.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال "محمد. ع. م"، 35 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام الطفل بالتدفئة على موقد بلدي بالمنزل امتدت النيران لملابسه، ما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة.