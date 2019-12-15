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عاجل.. شكري: دعوة السيسي لمواجهة الإرهاب وراء تضافر الجهود الدولية

عاجل.. شكري: دعوة السيسي لمواجهة الإرهاب وراء تضافر الجهود الدولية

الري: استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم السيول والأمطار

الري: استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم السيول والأمطار

وزارة الثقافة تعلن اللائحة الداخلية للدراسة الفنية بالمعهد العالي للموسيقى"الكونسرفاتوار"

وزارة الثقافة تعلن اللائحة الداخلية للدراسة الفنية بالمعهد العالي للموسيقى"الكونسرفاتوار"

أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية وإعلان حالة الطوارئ

أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية وإعلان حالة الطوارئ

أبوالغيط: الوضع الدولي معقد.. والتصعيد قد يتحول لمواجهات مسلحة

أبوالغيط: الوضع الدولي معقد.. والتصعيد قد يتحول لمواجهات مسلحة

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