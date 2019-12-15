أبوالغيط: الوضع الدولي معقد.. والتصعيد قد يتحول لمواجهات مسلحة

قال الدكتور أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية إنّ هناك 6 عناصر ضاغطة على الوضع الدولي المعقد والمليء بالمشكلات، وأكثرها ضغطا هو الوضع غرب آسيا وشرق المتوسط، ومنطقة المضايق الأساسية العربية مضيقي هرمز وباب المندب، والتعرض لمنشآت النفط في السعودية، والتصعيد دون معنى في شرق المتوسط، موضحا أنّ كل هذا قد يتحول في أي لحظة لمواجهات مسلحة.

وأضاف أبوالغيط خلال كلمته في جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ هذا التصعيد أضرّ المنطقة وساعد على تنامي عمليات الإرهاب، فضلا عن محور عودة التنافس الحاد والمواجهة بين القوى العظمة، رغم انتهاء الحرب الباردة في أوائل التسعينيات، متابعا أنّ المواجهات مستمرة في الشرق الأوسط بسبب الولايات المتحدة والصين وروسيا، وكلها محاور تهدد بتطورات على المستوى الدولي.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية أنّ الحرب التجارية بين أمريكا والصين وصلت إلى مجرد هدنة مؤقتة وليست مستقرة، ما يهدد العديد من الاقتصاديات والتجارة الحرة في العالم، وأيضا هناك محور "الحرب السيبرانية" التي من خلالها يستطيع أي فرد تدمير مجتمع كامل من الداخل، مثل مهاجم شبكات الكهرباء أو المصارف، مثل الهجوم الذي تعرض له 30 ألف حساب في مصارف إيران.

انطلق منتدى شباب العالم، مساء أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف. كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.