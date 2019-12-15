تابع راشد شرف الدين رئيس مركز ومدينة فوة التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية، حيث جرت متابعة أعمال تمهيد وفرد طبقة الأساس بشارع جسر ترعة القضابة بقرية سنديون ومدخل قبريط وشارع المقابر بمنية الأشراف وعزبة الكبينة والإصلاح القبلي والبحري من توابع المدينة، تمهيدا لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية 2019 - 2020.

يأتى ذلك بعد التأكد من سلامة البنية التحتية لخطوط المياه والصرف الصحي والتليفونات وكابلات الكهرباء، مشددا على ضرورة بذل أقصى الجهود، ورفع مطابق الصرف الصحي والدمك الجيد لطبقة الأساس وتمهيد الطرق؛ لتحقيق السيولة المرورية.

وتابع اللواء خالد حسن رئيس مركز ومدينة دسوق، التصدي وإزالة حالات تعدٍ علي الأرض الزراعية في المهد بقرى دسوق في قرى جماحمون وكفر العرب وسنهور، وجرى تنفيذ الإزالات حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو المخالفين وما زالت المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء.

جاء ذلك وفقا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال الرصف والخطة الاستثمارية بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة، وتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا.