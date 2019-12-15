اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول لفرق النقل بالمدارس الثانوية الفنية "صناعي - زراعي - تجاري وفندقي - مزدوج" للعام الدراسي 2019 - 2020.

وتضمن الجدول بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية المدارس الثانوية الصناعية "مهني - نظام 3 سنوات - نظام 5 سنوات"، مدارس التعليم المزدوج يوم السبت الموافق 21 ديسمبر الجاري، الامتحان التحريري لتخصصات إعداد مهني الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، الامتحان التحريري لنظام الثلاث والخمس سنوات في الخميس الموافق 2 يناير المقبل، الامتحان التحريري لمدارس التعليم المزدوج "صناعي - زراعي - فني إداري" في الخميس الموافق 2 يناير المقبل.

وشمل الجدول المدارس الثانوية الزراعية والتي تبدأ الامتحانات العملية والمعملية، طبقا للجداول المعلنة بكل مدرسة، كما يعقد الامتحان التحرير للمهني والصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، امتحان التحريري للصف الأول والثاني في جميع النوعيات الخميس الموافق 2 يناير المقبل.

كما شملت الجدول المدارس التجارية والفندقية امتحانات التدريبات المهنية "حاسب آلي - فندقي" طبقا للجداول المعلنة بكل مدرسة بالتنسيق مع التوجيه الفني المختص على أن تعقد الامتحانات التحريرية الأحد 29 ديسمبر الجاري.