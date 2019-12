"الجماعات الإرهابية تمتلك أدمغة وعيون وآذان كل من يمتلك هاتف زكي".. هكذا اختتمت كريستينا شوري ليانج مدير برنامج الإرهاب والجريمة المنظمة في مركز جينيف للسياسات الأمنية، كلمتها، بعد حديثها عن الإرهاب الحالي، الذي يمزج بين الطرق التقليدية والتقنيات الحديثة، مشيرة إلى زيادة قوتهم بتنامي النشاط الإجرامي.

وأشارت ليلنج خلال كلتها في جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنّ ما حققته جماعة داعش الإرهابية من أرباح بلغ أكثر من ملياري دولار، ما يجعلها شركة إجرامية أيضا وليست جماعة إرهابية فقط.

من هي كريستينا شوري ليانج

تعد كريستينا شوري ليانج، مدير برنامج الإرهاب والجريمة المنظمة في مركز جينيف للسياسات الأمني، ومن المقرر أن تقود الدورة الحادية والعشرين من دورة "القضايا الجديدة في مجال الأمن" في 2020.

تعمل ليانج على تصميم وتوجيه دورات تدريبية عن مواجهة التطرف العنيف وحماية المدنيين أوقات الصراع، فضلا عن مساهماتها في أحداث المسار الثاني للدبلوماسية والحوار في GCSP.

عملت ليانج، رئيسا لتحرير مجلة Europe for the Europeans: The Foreign and Security Policy of the Populist Radical Right ، وساهمت في إعداد في تقارير مؤشر الإرهاب العالمي لأعوام 2015 و2016 و2017 و2019.

قدّمت عروضًا أكاديمية وذات صلة بالسياسات في أكثر من 30 دولة، وهي عضو نشط في شبكة أبحاث مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة وتقدم المشورة للجنة "العقوبات" المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 بشأن تمويل الإرهاب، أيضا أدلت بشهاداتها في نفس الأمر أمام مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي، ووزارة الخارجية الأمريكية، والمفوضية الأوروبية، والمنتدى الأوروبي للأمن الحضري، كما قدمت عدة عروض تقديمية لكلية الدفاع التابعة لحلف الناتو في روما وأمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

ويعد الدكتور ليانج هو عضو في المجلس الاستشاري لبحوث شبكة ResOLVE التابع للمعهد الأمريكي للسلام، وخبير عالمي في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وفي المجال الأكاديمي، كانت الدكتور ليانج عضوًا مساعدًا في كلية بوسطن لجامعة بوسطن من عام 2008 إلى عام 2013 وهي حاليًا أستاذ في كلية باريس للشؤون الدولية، قسم العلوم، باريس. حاصلة على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية وماجستير في التاريخ والسياسة الدولية من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية، جنيف، سويسرا.