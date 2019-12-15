نجح فريق قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أرمنت التخصصي، غرب الأقصر، في إنقاذ حياة سيدة عقب إجراء عملية دقيقة بالمخ.

قال الدكتور أحمد بسيوني، مدير عام المستشفى، إن قسم الطوارئ استقبل سيدة تبلغ من العمر 50 عاما، في حالة إعياء شديدة نتيجة معاناتها من تدهور بدرجة الوعي وصعوبة بالكلام وضعف بالطرف الأيمن من الجسد، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، تبين وجود ورم كبير بالفص الأمامي الأيسر بالمخ.

وأضاف أنه على الفور، جرى نقل المريضة إلى قسم العمليات بالمستشفى لاستئصال الورم بإشراف الدكتور محمد عادل غنيم، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بقصر العيني بالقاهرة، والدكتور حاتم صابر، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بقصر العيني.