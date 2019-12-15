نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى قنا العام، في إنقاذ حياة شاب عشريني، مصابًا بطعن غائر بسكين مطبخ في الظهر، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراجها بعدما اخترقت الكلى الشمال والمعدة والأمعاء.

وقال الدكتور، محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام لـ"الوطن" إن حالة عبد الله معاوية، 23 عامًا، مقيم بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، مستقرة في العناية المركزة، وذلك بعد إجراء جراحة خطرة له أمس باستخراج سكين دخلت من ظهر وخرجت من الجانب المقابل من البطن.

وأضاف أنه جرى استخراج السكين من ظهر الشاب وإجراء عملية استكشاف للبطن ورتق المعدة وتوصيل الصائم بالصائم ورتق الأمعاء وعظلات الظهر والبطن خلف الغشاء البرتوني.

وتابع أنه فور علمه بالحالة جرى تحويلها من الاستقبال إلى غرفة العمليات بعد عمل الفحوصات اللازمة، حيث دخل الفريق الطبي الذي ضمه بصفته أخصائي جراحة، والدكتور جمال الحرز رئيس قسم الجراحة في المستشفى، والدكتور محمود إبراهيم علي، والدكتور عمرو عبد الواحد، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور كيرلس بيتر طبيب مقيم جراحة عامة، والدكتور عادل علي أخصائي تخدير، مشيرا إلى أن العملية استغرقت أكثر من ساعتين.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بإصابة عبدالله معاوية، بطعن بسكين مطبخ بالظهر، إثر مشاجرة مع آخرين بمركز دشنا، والقى القبض على 3 متهمين في الواقعة.