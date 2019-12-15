نظمت مديرية الزراعة بالقليوبية ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بحضور الدكتورة هدى رجب، رئيس مجلس الزراعات التعاقدية، وعدد من قيادات الوزارة، بمشاركة ممثلين عن التموين والمزارعين واتحاد المصدرين والبنوك والغرفة التجارية.

أكد حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه جرى اختيار محافظة القليوبية لتكون أولى المحافظات المستضيفة لهذه الورش، مشيرا إلى أن الزراعات التعاقدية هي عقد إنتاج بين الطرفين يكون المزارع طرفا أول فيها والطرف الثاني يتمثل في مؤسسات الدولة مثل وزارتي الزراعة والتموين، لضمان تسويق منتجات المزارعين وضمان هامش ربح جيد ومرض لهم، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف نشر فكرة الزراعات التعاقدية.

وقال إن تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية تساعد الدولة على إقامة "دولة زراعية" بشكل غير مباشر، حفاظًا على الإنتاجية المستمرة، مضيفا أن الاتفاقيات والتعاقدات التى تُبرم من خلال المنظومة تكون ذات قيمة مضافة عالية، حيث إن المنتج النهائي يكون مختلفًا عن المواد الخام.