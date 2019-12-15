استقبلت جامعة بني سويف، اليوم، وفداً من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والذي يضم كلاً من الدكتورة مديحة واصف، والدكتورة دولت سالم، والدكتور محمد القليوبى، والدكتورة زينب نبيل سعيد، بحضور الدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب، والدكتور صبري تمام مدير وحدة الجودة والاعتماد بالجامعة، وذلك لمراجعة معايير الجودة ومدى استيفاء كلية الطب لهذه المعايير وتطبيقها تمهيداً لحصولها على الجودة والاعتماد.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة حريصة على الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، وأن ضمن خطتها الاستراتيجية توفير الدعم لحصول كل كليات الجامعة على الاعتماد الأكاديمي، الأمر الذي يساهم في رفع تصنيف الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، إذ تساهم الجودة في عرض لأهم نقاط القوة ومجالات التميز داخل الكليات.

وأوضح أن الجامعة تتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتضمن تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل.