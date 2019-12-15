"الصحفيين": 3 دورات تدريبية لأعضاء النقابة بالمحافظات

أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، عن تنظيم 3 دورات تدريبية جديدة لأعضاء النقابة بالمحافظات، "وذلك في إطار خطة النقابة لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية".

وأوضحت "الصحفيين" أنها تعقد الدورات التدريبية بمدينة الإسماعيلية لمدة 4 أيام في الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر الجاري، ويشارك فيها الزميلات والزملاء بمحافظات الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء.

وأكد جمال عبدالرحيم أن الدورة الأولى حول "مهارات الديسك" وتتضمن برنامجاً عملياً لاكتشاف مهارات الكتابة، واستخدامات حروف الربط وأفعاله وتعبيراته، وخصائص الكتابة الإخبارية والكتابة التحليلية وتطبيقاتها، وأساليب صياغة التحقيق والحوار للصحفيين، ومعالجة الأرقام في الكتابة الصحفية، ومهارات اختيار العناوين وتحديد مجالاتها، وأنواعها، وطرق صياغتها والأخطاء اللغوية والفنية والمهنية الشائعة في الكتابة، والتدريب على التخطيط المسبق لإنتاج المواد الصحفية.

كما تتضمن: خصائص "الكتابة الإنسانية" ومجالاتها وتطبيقاتها، وفنون كتابة "الفيتشر" وأساليب كتابة المقدمات الصحفية والمقارنة بينها، وأنواع المقال الصحفي، وخصائص كل نوع، وطرق كتابته، وقواعد كتابة كل من "التقرير الشخصي" و"البروفايل" مقارنة مع "السيرة الذاتية"، بالإضافة إلى قواعد اللغة العربية التي يحتاج إليها الصحفي، لضمان السلامة اللغوية والصحة المنطقية ودقة المعلومات في الكتابة الصحفية، ويحاضر في الورشة الكاتب الصحفي محمد الدسوقي.

وأشار عبد الرحيم إلى أن الدورة الثانية حول: "صحافة الموبايل-الموجو" وتتناول: كيفية بناء قصة صحفية بالفيديو باستخدام تطبيقات الموبايل المختلفة "تصوير- مونتاج- إضافة الصوت- والنصوص لأجهزة الأندرويد والiso"، ويشترط في المتقدم امتلاك هاتف حديث بكاميرا جيدة، وتقوم بالتدريب الكاتبة الصحفية الزميلة صفاء عاشور.

أما الدورة الثالثة تتعلق "الحماية القانونية للصحفيين"، وتتناول الضمانات الصحفية في الدستور المصري، وقوانين الصحافة والإعلام الجديدة واللوائح المنظمة للمهنة، وقضايا السب والقذف في قانون العقوبات، وقضايا السب والقذف الإلكترونية، ويقوم بالتدريب جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، كما تناقش الورشة أيضا الإجراءات اللازمة للتصدي للكيانات الوهمية الموازية بالمحافظات والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الدورة مجانية لجميع الزميلات والزملاء، ويحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من النقابة علاوة علي المادة العلمية الخاصة بالدورات، كما توفر النقابة إقامة مناسبة للزميلات والزملاء من محافظات السويس وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء طوال فترة الدورات التدريبية، ويبدأ الحجز اعتبارا من الإثنين 16 ديسمبر إلى الخميس 19 ديسمبر الحالي عبر البريد الإلكتروني للنقابة أو الهاتف 01099221510.