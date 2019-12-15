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رئيس البيت الفني للمسرح ينعى حسن عفيفي: تاريخ إبداعي مبهج

رئيس البيت الفني للمسرح ينعى حسن عفيفي: تاريخ إبداعي مبهج

محافظ بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف

محافظ بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف

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