وزير دفاع لبنان: لدينا مليوني لاجئ فلسطيني وسوري يمثلون 50% من تعدادنا

قال وزير الدفاع اللبناني، إلياس بوصعب، إنه يحمل تحية من الرئيس اللبناني ميشيل عون، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "نشكرك على دعوتنا للمشاركة في هذا المؤتمر، ولكن الشكر الأكبر لك بسبب اهتمامك الحقيقي والصادق بمستقبل الشباب، وخاصة بسبب الوقت الذي تعطيه لهذا الملف"، مشيرا إلى أن مستقبل الوطن العربي قائم على الشباب.

وأضاف "بوصعب" خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط"، من منتدى شباب العالم، أن التعاون أصبح ضروري جدا بين دول البحرالمتوسط ودول المنطقة، ومن الضروري أكثر أن يصب هذا التعاون في مصلحة الشباب، لأنهم مستقبل المنطقة العربية وكل دول العالم، والهجرة والنزوح في المنطقة، أزمة كبيرة، ولدينا في لبنان أمثلة عديدة على لذلك.

وتابع، أن لبنان بها 4 ملايين نسمة، عاشوا أزمتين من النزوح والهجرة حيث يوجد لدينا 500 ألف فلسطيني منذ 50 عاما، ووضعهم أصبح غير إنساني، والعالم حتى الآن لم يتحمل مسؤوليته الصادقة لحل هذه المشكلة، وزاد عليها الأزمة في الوطن العربي وما حدث من كوارث نتيجة "الربيع العربي".

وأوضح وزير الدفاع اللبناني، أن "هذا الربيع كان السبب في نزوح مليون ونصف المليون سوري إلى لبنان، أي 2 مليون لاجئ "سوري وفلسطيني" في بلد تضم 4 ملايين نسمة، وقد قامت لبنان بواجبها الإنساني تجاه هؤلاء المهاجرين، حيث فتحت لهم المدارس والجامعات والمستشفيات، ورغم ذلك مازلنا نتحمل هذا العبء، وما يترتب عليه من عبء مالي وأمني واقتصادي على لبنان.

ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.