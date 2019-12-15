قالت المبعوث الرئاسي لجمهورية مالطا، ماريا كامليري، إن العنف والحرب والكوارث البيئية تدفع بالناس إلى الهجرة.

وأضافت "كامليري" خلال كلمتها بجلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مالطا مرت بتحولات كبيرة في مجالات البنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى خلال الـ8 أعوام الماضية.

وأوضحت أن سكان مالطا تزايدت أعدادهم خلال الأعوام الماضية بنحو 100 ألف نسمة على الأقل، حيث إن مساحة مالطا تبلغ 3800 ألف كيلو متر مربع وكأنها نقطة في المحيط لذلك فإنها تعاني من الكثافة السكانية الكبيرة، ونظرًا لمعدلات التنمية الجارية بها فإنها تحتاج إلى رفع معدلات التوظيف لشعبها، حيث إنها تحتاج لضم 10 آلاف شخص للقوى العاملة بها خلال العام القادم.

وأضافت المبعوث الرئاسي لجمهورية مالطا، أن نحو 36% من طلاب المدارس بمالطا من الأجانب، حيث يتلقى الطلاب التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية، كما أن البلاد لديها معدلات من الهجرة الشرعية وغير الشرعية، حيث تبذل مالطا قصارى جهدها لإعطاء المهاجرين حق اللجوء، كما أنها تستضيف العديد من المباحثات الثنائية مع الدول لإعادة توطين المهاجرين الشرعيين.

وأشارت "كامليري"، إلى أن مباحثات مالطا مازالت مستمرة مع الدول والنقابات العمالية وأرباب العمل والمؤسسات المهنية لتشكيل ووضع سياسة خاصة بالعمال، حيث أنها تتبع ضوابط الاتحاد الأوروبي، كما أن لديها مساحة للعمال المهاجرين غير الشرعيين.

وانطلق منتدى شباب العالم، مساء أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.