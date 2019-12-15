قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كانت لها مقاربة فيما يحدث في المنطقة، سواء فيما يخص الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية، متطرقا لضرورة وجود حل مرحلي لتلك الأزمات إذا كان من غير الممكن أن نجد حلا حاسما لتلك الأزمات.

وأضاف السيسي، خلال حديثه في نقاش الطاولة المستديرة حول "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة"، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ في نسخته الثالثة: "اللي حصل خلال الـ10 سنوات الماضية أوجد حالة من عدم التوازن الأمني في الإقليم وفي المنطقة العربية، والأسس اللي كانت مبنية عليها الدول اللي موجودة جنوب البحر المتوسط، كان فيها نظام واستقرار يمكن من خلاله عمل إجراءات منظمة حتى للهجرة غير الشرعية، لو كنا عاوزين نجابهها بشكل أفضل من الحالي ولكن تم العبث بهذا النظام، وهو مانرى آثاره في ليبيا وسوريا ونيجيريا والصومال ومصر في وقت سابق".

وتابع السيسي: "لما قولنا عاوزين عودة الدولة الوطنية لمكانتها لم يكن انحيازا لنظام، وكانت رؤية مصر مش انحياز لحد، ولكن كان انحيازا لحالة الاستقرار لإن نتائج الخلل والواقع اللي حدث في المنطقة هندفع كلنا تمنه".

وانطلق منتدى شباب العالم، مساء أمس السبت، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف، كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.