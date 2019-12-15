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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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قافلة علاجية شاملة تفحص أهالي "سندبسط"في زفتى

قافلة علاجية شاملة تفحص أهالي "سندبسط"في زفتى

وزير النقل يبحث مع شركتين معدلات تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية

وزير النقل يبحث مع شركتين معدلات تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية

اليوم.. مرور 3 سنوات على بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ظهر

اليوم.. مرور 3 سنوات على بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ظهر

وقت فراغ وبحث عن "الفولورز".. كيف نتخلص من إدمان "السوشيال ميديا"؟

وقت فراغ وبحث عن "الفولورز".. كيف نتخلص من إدمان "السوشيال ميديا"؟

عاجل.. السيسي: "سيبوا سوريا في حالها عشان تستوعب السوريين"

عاجل.. السيسي: "سيبوا سوريا في حالها عشان تستوعب السوريين"

عاجل.. السيسي: استعادة الدولة الوطنية هو الحل للأزمة في ليبيا وسوريا

عاجل.. السيسي: استعادة الدولة الوطنية هو الحل للأزمة في ليبيا وسوريا

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في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

بروفايل| حسن عفيفي.. "الدنيا فزورة"

بروفايل| حسن عفيفي.. "الدنيا فزورة"

100 رجل فى مؤتمر "الأبوة": انت مُربِى مش ماكينة صرف آلى

100 رجل فى مؤتمر "الأبوة": انت مُربِى مش ماكينة صرف آلى

"النخلة" تسبق فانوس رمضان في قوائم "اليونيسكو"

"النخلة" تسبق فانوس رمضان في قوائم "اليونيسكو"

10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

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