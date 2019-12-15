شهدت الروبوت صوفيا إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات حول العالم لالتقاط الصور التذكارية معاها، "سيلفي"، في الساحة الخارجية لمقر إقامة منتدى شباب العالم.

واصطف الشباب أمام مقر وجود صوفيا؛ لالتقاط صور مع الإنسان الآلي الذي يشارك للمرة الأولى في فعاليات منتدى شباب العالم.