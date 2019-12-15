عاجل.. السيسي: "سيبوا سوريا في حالها عشان تستوعب السوريين"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه إذا استعادت سوريا استقرارها مرة أخرى، فإن الملايين الموجودين في مصر والأردن وتركيا ولبنان، سيعودون إلى بلادهم مرة أخرى، موضحا: "كل ما بنأجل الموضوع كل ما الأمور بتتراكم بشكل سلبي".

وأضاف السيسي، خلال حديثه في نقاش الطاولة المستديرة حول "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ في نسخته الثالثة، "الكلام عن القضية السورية شيء ونقل أفكارنا إلى إجراءات تنفيذية مع الواقع الحقيقي لمنطقة أمر تاني".

وتابع السيسي: "إحنا قاعدين نتكلم عن مصيرهم ونوديهم فين طيب ما بلادهم تستوعبهم.. وإيه المانع إنه بلادهم تستوعبهم وإن الدول ترفع إيديها عن سوريا.. سيبوا البلاد تعيش.. تدخلكم وعدم استقرار سوعلشان ريا مصالحكم".

انطلق منتدى شباب العالم، مساء أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.