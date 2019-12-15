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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

أحدث الأخبار

4500 قطعة ملابس بأسعار رمزية لطلاب جامعة طنطا

4500 قطعة ملابس بأسعار رمزية لطلاب جامعة طنطا

محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية بنصر النوبة

محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية بنصر النوبة

السيسي يلتقي نائب رئيس البنك الدولي بشرم الشيخ

السيسي يلتقي نائب رئيس البنك الدولي بشرم الشيخ

توزيع 100 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في الإسكندرية

توزيع 100 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في الإسكندرية

جامعة طنطا تستقبل "ضمان جودة التعليم والاعتماد"

جامعة طنطا تستقبل "ضمان جودة التعليم والاعتماد"

رئيس مدينة المحلة يفسخ تعاقده مع مصنع تدوير القمامة

رئيس مدينة المحلة يفسخ تعاقده مع مصنع تدوير القمامة

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في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

بروفايل| حسن عفيفي.. "الدنيا فزورة"

بروفايل| حسن عفيفي.. "الدنيا فزورة"

100 رجل فى مؤتمر "الأبوة": انت مُربِى مش ماكينة صرف آلى

100 رجل فى مؤتمر "الأبوة": انت مُربِى مش ماكينة صرف آلى

"النخلة" تسبق فانوس رمضان في قوائم "اليونيسكو"

"النخلة" تسبق فانوس رمضان في قوائم "اليونيسكو"

10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

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