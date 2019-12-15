رئيس مدينة المحلة يفسخ تعاقده مع مصنع تدوير القمامة

أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم، أنه جرى إعداد مذكرة رسمية للعرض على الدكتور راشد رحمي، محافظ الغربية، لإنذار وفسخ التعاقد مع المحاسب ممدوح العوضي، مدير الشركة المسئولة عن مصنع تدوير القمامة بطريق "المحلة – المنصورة"، لعدم إيفاءه بكل الاشتراطات المالية والإدارية.

جاء ذلك بحضور محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، أثناء جولتهما الميدانية لتفقد أوضاع سير العمل داخل مصنع التدوير، وتبين من المعاينة تراكم أكثر من 300 ألف طن قمامة منتشرة على مساحة 7 أفدنة من المساحة الكلية للمصنع.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه أبلغ اعتراضه عدة مرات للقائمين على العمل داخل مصنع التدوير، بسبب تهالك خطوط الإنتاج وتعطلها خلال شهرين الماضيين، "عاوزين نشتغل عشان نرفع كفاءة العمل داخل مصنع التدوير من أجل خدمة بلدنا وناسنا وكلنا إيد واحدة" .

وكشف رئيس مجلس المدينة أن هناك عدد من الملفات الإدارية والمالية الشركة المسئوله عجزت عن الإيفاء بها مع الشئون المالية والإدارية بديوان المحافظة، مؤكدا "لا تهاون عن أي فساد مالي أو إداري داخل مصنع التدوير".

وأعرب "رحمي"، خلال جولته، عن استيائه من معدلات سير العمل داخل مصنع تدوير القمامة، قائلا: "الشغل مش إيجابي، وعاوزين الأفضل عشان نقدر نرفع من الخدمات المواطنين"، ما دفع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس المدينة بقوله "أرسلنا فاكس رسمي لفسخ التعاقد مع متعهد مصنع تدوير القمامة لعدم تعاونه الوطني في رفع كفاءة الخدمات طوال فترة خدمته بالمصنع".

كما وجه المحافظ مسئول مصنع القمامة بإعداد تقرير مفصل عن أهم السلبيات والمشاكل الموجودة بالمصنع، موضحاً كمية القمامة الواردة والخارجة يومياً ونسب التشغيل والكميات المرفوضة وأعداد العمالة في فترات العمل .

وكان محافظ الغربية باشر أعمال التطوير الجارية بمدينة المحلة من خلال عقد عدة اجتماعات متتالية مع "رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي شركة الكهرباء، ومسئولي شركة الغاز، وشركة الاتصالات.

وخلال الجولة؛ وجه محافظ الغربية رئيسا حيي أول وثانِ المحلة الكبرى بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع لتوفير السيولة المرورية ومنع أي تكدسات.

وباشر محافظ الغربية حالة النظافة بالشوارع ومصنع تدوير القمامة لمتابعة أعمال رفع التراكمات بالمصنع، والتخلص منها والعمل على تطويره وتزويده بالمعدات الكافية ليستوعب كل كميات القمامة المتولدة يومياً، ومنع تراكم أي كميات مرة أخرى.

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