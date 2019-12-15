جامعة طنطا تستقبل "ضمان جودة التعليم والاعتماد"

استقبل الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد ، فريق الجودة والتأهيل للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حضر اللقاء الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتورة عزة حسن مدير مركز الجودة بالجامعة، والدكتورة عزة أبو رية نائب المدير، والدكتورة منال البرماوي مدير وحدة الجودة بكلية الطب.

وقالت الدكتورة عزة حسن، إن هذه الزيارة تستمر حتي يوم الثلاثاء القادم، في إطار متابعة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية تمهيدا لتجديد الاعتماد المؤسسي لكلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ضمت اللجنة الدكتورة سافيناز عادل الحبشي، أستاذ طب الأطفال بطب عين شمس( رئيس الفريق)، وعضوية كلا من الدكتور أحمد محمد مخلوف أستاذ أمراض النساء بطب أسيوط، والدكتورة وفاء فوزي حسين أستاذ الطب الشرعي بطب الزقازيق، والدكتورة غادة محمد مراد أستاذ الهستولوجي بطب الإسكندرية، والدكتورة دينا شوقي أستاذ الطب الطبيعي بطب عين شمس .