تقدم "الوطن"، التوصيات التي خرج بها المشاركون في نقاش الطاولة المستديرة حول "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة"، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، في نسخته الثالثة .

التوصية الأولى: ضرورة أن يدشن هذا المنتدى شراكة مع المنتديات المشابهة في جميع أنحاء العالم، من أجل المشاركة في صنع القرارات لتنفيذها في بلادهم، بالإضافة إلى اتساع التوعية والتي سيعمل عليها هؤلاء الشباب كل في بلده.

التوصية الثانية: تعمل الحكومات معا على مواجهة المشكلات الرئيسية لمنطقة المتمثلة في الهجرة والإرهاب والأمن والنزاعات والتغيرات المناخية، ولابد من تشجيع المبادرات الشعبية فيما بين الشعوب.

التوصية الثالثة: مواجهة الأمور المتعلقة بالاقتصاد والانتخابات في العديد من البلدان، والأخذ في عين الاعتبار أهمية أمن المعلومات وأمن الإنترنت.

التوصية الرابعة: تخصيص ميزانيات أكبر للتعليم وإنشاء المدارس.

التوصية الخامسة: غرس ثقافة قبول الآخر من خلال "الميديا" والتعليم والأسرة، وتبادل الخبرات في التشريعات، والاستراتيجيات والتوعية، بين دول ضفتي المتوسط والتعاون الإقليمي الأفريقي، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لمواجهة التدفقات من جنوب القارة، وتضيح البدائل المتاحة للشباب الأفريقي.

التوصية السادسة: تعاون من أجل التنمية بين دول البحر المتوسط، والإفصاح عن الاحتياجات بالنسبة لسوق العمل.

التوصية السابعة: حماية العالم وتوفير الأموال للشباب، والعمل مع المدارس والتحدث بداخلها عن أهداف التنمية المستدامة، والسماح للأطفال للقيام بمشروعات صغيرة تمكنهم من حل مشكلات العالم.

التوصية الثامنة: حصول المواطن على الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والبدء من نظام التعليم، فالأطفال قوى مهمة للغاية، ويجب البدء من بناء برامج تعليمية مجانية على الإنترنت.

التوصية التاسعة: تمتع كل شخص بمهارات استخدام الإنترنت، والمهارات الرقمية للدعاية، والبرمجة، والتشفير، ودمج جميع تلك البرامج بمنظومات التعليم.