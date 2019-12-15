منذ عامين، حجز مكانه بين صفوف العارضين ضمن الفريق المسؤول عن تقديم عروض الافتتاح والختام بمنتدى شباب العالم في نسخه الثلاث، ليكون مالكا وحافظا للمسرح عن ظهر قلب، ويخطف الأنظار من جديد أمس، برقصاته من بين 30 راقصا آخرا من مختلف دول العالم.

محمد حامد، واحدا من أشهر راقصي الباليه في مصر، حيث إنه عضوا بفرقة باليه أوبرا القاهرة، شارك بالأمس، خلال العرض المسرحي الغنائي "مصر الحضارة"، لافتتاح منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، ضمن فرقة "بيروت للباليه المعاصر"، الذي يضم 30 راقصا من عدة بلدان، تشاركوا معا في أوبريت يدور حول فكرة الأعمدة السبعة للحضارة المصرية.

وخلال 20 دقيقة، استعرضت مشاهد متنوعة طافت بين الفرعونية واليونانية والقبطية للإسلامية ثم العربية للبحر الأبيض المتوسط وحتى الأفريقية، ظهر "حامد" في 3 استعراضات مختلفة بها، بصحبة 16 مصريا آخرا، و3 من لبنان، و4 من فرنسا، و2 من سوريا، و2 من الأرجنتين، وروسيا.

تواصلت مديرة الفرقة جنا يونس، مع "حامد" قبل أقل من شهر، ليرشح لها الراقصيين المصريين، ليبدأوا معا البروفات التحضيرية للرقصات التي صممها الدنماركي يانس بياجولا منذ 10 أيام، في شرم الشيخ، حيث كانت تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الليل، بينما كانت تستمر للخامسة فجرا في الأيام الثلاثة الأخيرة، وسط أجواء حماسية وودية شديدة بين العارضين المختلفين.

"كانت تجربة هايلة لأنها رقص معاصر، وده مش موجودة عندنا في مصر إلا نادر، فكنا مبسوطين جدا، خصوصا بأننا هنقدمها في المنتدى".. بحماسة شديدة أعرب الحائز على جائزة ثاني أفضل راقص في الوطن العربي عام 2014، عن سعادته بذلك العرض الذي كان مختلفا عما قدمه سابقا بصحبة باليه أوبرا القاهرة.

خلف الكواليس كان هناك فريقا ضخما للمساعدة في تغيير الملابس والإضاءة واللوحات المعروضة وغيرها من احتياجات المسرح، الذين كللوا ذلك النجاح، حيث قال حامد: "الكل كان بيشتغل بقلبه وحماس وود علشان عايزينه يبقى في أحسن شكل وبطريقه ممتازة في كل تفاصيله".

وبعد انتهاء العرض الذي حاز على إعجاب الحضور والفريق المنظم لمنتدى شباب العالم، تستعد الفرقة للتحضير اليومين القادمين لتقديم عرض آخر أقل في مدته بالحفل الختامي، والذي سيقتصر على 10 راقصين فقط، هم "2 من مصر، و4 من لبنان، و2 من سوريا، و3 من فرنسا"، مؤكدا أنه سيبهر الحضور أيضا بالختام، وفقا لقول راقص الباليه المصري.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها حامد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنما سبق أن قدم عدة عروض بحضوره، منها منتدى شباب العالم بنسختيه الأولى والثانية، وملتقى الشباب العربي الأفريقي، ومؤتمر الشباب، فضلا عن عروضا أخرى بصحبة المخرج خالد جلال والدكتور مجدي صابر، شهدها الرئيس.