قال النائب سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المواجهة الحقيقية للإرهاب لن تحدث إلا إذا اتفق المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم تجاه الدول الداعمة والممولة للإرهاب، كما أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى شباب العالم اليوم .

وأضاف "الجوهري" في بيان له، أن الرئيس حذر مرارا من تضرر جميع الدول من الإرهاب، والعناصر الإرهابية التي ستعود بعد انتهاء مهامها فى سوريا وليبيا وغيرها من الدول وهو ما يحدث حاليا، وقال إن عدم اتخاذ موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب سيجعلنا ندور في الدائرة نفسها لسنوات طويلة .

وأكد أنه حتى الآن لم تنجح دول العالم في اتخاذ موقف حازم تجاه القوى الممولة والداعمة للإرهاب، وهو ما سيجعل الإرهاب خطرًا مستمرا يهدد العالم كله، مشيرا إلى ضرورة أن تأخذ الدول تصريحات السيسي بعين الاعتبار وأن يكون هناك تحركا دوليا حقيقيا تجاه القوى والدول الداعمة للإرهاب إذا أردنا أن نقتلعه من جذوره.