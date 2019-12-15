قال يوسف أبوبكر، من دولة غانا، وأحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، إن منتدى شباب العالم يعد منصة لربط كل الشباب، من أجل مناقشة القضايا ذات الأهمية لجعل العالم مكانًا أفضل للعيش فيه.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، أن هذه المنصة من أفضل المنصات التي يستطيع التعبير فيها عن نفسه ونقل رأيه للعالم، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر 29 عامًا، ودرس علم الاقتصاد في جامعة الأزهر.

وتابع: "عندما شاركنا في منصة الشباب العربي الأفريقي في أبريل الماضي، علمت أيضًا بوجود مثل هذه الفرصة للمشاركة في منتدى شباب العالم، وذلك للحديث عن السياسات ودعم المجتمعات والجوانب البيئية والشمولية، وعرفت بأنه من إمكاني التقدم للمشاركة، وبالفعل تقدمت عبر سكايب، وهم يختارون مئات الشباب من أفريقيا".

ولفت إلى أنه يعمل في قطاع البنوك، ولديه مؤسسة تدعم أطفال الشوارع، وتابع: "أحاول من خلال عملي إتاحة الفرصة لأطفال الشوارع حتى يكون لهم مجتمع يضمهم ويشملهم".

وأوضح أن العلاقات بين مصر وبلاده ممتدة وقوية للغاية: "منذ عهد الرئيس الدكتور نكروما، الذى تزوج من سيدة مصرية، وبالتالي العلاقات كانت قوية وثرية واستفاد البلدان من بعضهما جيدًا". وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقوم بجهود حثيثة لتعزيز هذه العلاقات وتوفير فرص كثيرة للشباب في القارة، للاستفادة من إمكانياتهم وجهودهم لجعل أفريقيا قارة رائعة وعظيمة.

وأكد أن مصر تقود الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية في التنمية وتوفر للشباب الأفريقي منصة كي يجتمعوا: "تأثير منتدى شباب العالم طويل المدى وأثق أن الشباب الذين استفادوا من هذه الفرصة سيحاولون استغلالها في المستقبل، وسننقل هذه الخبرات للأجيال المقبلة".

من جانبه، قال "ندزي ديفيني" من الكاميرون، إنه يشارك في هذا المنتدى لأنه يحب إنشاء شبكات جديدة مع شباب آخرين، بالإضافة إلى المنظمات والهيئات الدولية متعددة الجنسية والحكومات.

وأضاف، أن منتدى شباب العالم منصة للترابط مع أطراف أخرى، وتابع: "كبشر نستطيع معًا أن نجعل العالم أفضل". وذكر أنه يبلغ من العمر 38 عامًا، مشيرًا إلى أنه سيشارك في النسخة المقبلة من المنتدى.

وحول مشاركته في منتدى الشباب هذا العام، قال إنه تلقى في مارس الماضي بريدًا إلكترونيا عن المنتدى: "كنت مهتمًا كثيرًا، وبصفتي أعمل في هذا المجال، السلام والأمن والتنمية، علمت أن هذه فرصة جيدة بالنسبة لي، بأن أحصل على المزيد من المهارات، وأن يكون لدى المنظمة تأثير مع عدد من الشباب".

وأشار، إلى أن العلاقات بين مصر وبلاده علاقات جيدة للغاية، وقال: "هناك تغير فيها بالوقت الحالي، لأن الكاميرون استفادت من المشروعات التي قدمتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى أننا كشباب كاميروني استفدنا من برنامج القيادة الأفريقي الذي يرعاه الرئيس السيسي، وهو يدعم العلاقة بين البلدين ويتيح الفرصة لتوسيع المشاركة في القارة الأفريقية".