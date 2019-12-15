حوالي 8 ساعات، قضاها الشباب المشارك في الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، داخل "قاعة وادي النيل وقناة السويس"، خلال اليوم الثاني من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بين مناقشات وتصويت واقتراحات، حول قضايا التغيرات المناخية، وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.

يوسف عروج، رئيس مؤسسة شباب من أجل المتوسط، وأحد أعضاء وفد "الاتحاد من أجل المتوسط" في نموذج المحاكاة، قال، إن جلسة اليوم، استمرت قرابة الثماني ساعات، شارك خلالها شباب ممثلون لـ43 دولة.

ممثلو 43 دولة قدموا اقتراحاتهم في قضية التغيرات المناخية لمناقشة تمكين الشباب وتستكمل غدا

وأضاف لـ"الوطن"، أن نموذج المحاكاة كان عبارة عن صورة طبق الأصل من اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، ويمثل كل شاب دولة، ومعه وفد مرافق، ويسمح له بكلمة مدتها 90 ثانية، يطرح خلالها رؤية دولته، وحلولها لمشكلات دول المتوسط المطروحة.

وتابع أنه عقب كلمات ممثلي الدول، تدور بينهم مناقشة تشبه المائدة المستديرة، والتي يليها تصويت حول التوصيات التي خرجت بها الجلسة، ثم فلترتها وتنقيحها بعد ذلك، ورفع ما يصلح منها، بعد ذلك للاتحاد من أجل المتوسط.

أهم ما خرج به اليوم الأول لنموذج المحاكاة، كان التصويت بالإجماع على ضرورة مكافحة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي، مع التوصية بتوعية المواطنين بالأضرار البيئية الناجمة عنها.

واتخاذ التدابير الصارمة، للحد من انبعاثات الكربون، والتوقيع على المعاهدات ذات الصلة، لأن دول المتوسط، هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، وترتفع درجة الحرارة في دول المتوسط، بنسبة 20% عن مثيلاتها في دول العالم.

وأردف "عروج"، أن نموذج المحاكاة، سيتم استكماله غدًا بجلسة ثانية، تناقش تمكين الشباب، والخروج بـ7 توصيات نهائية للنموذج، سيكون هو مسؤولًا عن تقديمها للاتحاد من أجل المتوسط بعد ذلك.

وانطلق منتدى شباب العالم، مساء أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى، تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.