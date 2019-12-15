أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، قبل قليل، أكد فيه أنه بالرغم من الأحوال المناخية السيئة التي تعرضت لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز، واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة.

بينما غادر 4 سفن حاويات، و9 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 15 ألف و315 طن يوريا، و1600 طن كسب صويا، و6220 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2482 طن فول، و752 طن خشب، و3116 طن حديد، و7400 طن فول صويا، و14 ألف و085 طن ذرة بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 618 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1415 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157 ألف و318 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18 ألف و233 طنا، وغادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2478 طن قمح، في حين غادر 632 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31 ألف و829 من البضائع العامة منها 128 سيارة نقل محملة بـ 7002 طن قمح.