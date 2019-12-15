أكد إبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي يُعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ هي الأكثر تميزا، موضحًا أن النسختين الأولى والثانية للمنتدى تعتبران التمهيد لإطلاق النسخة الثالثة التي تضم نخبا واسعة وتمثيلا دوليا.

وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن منتدى شباب العالم في دورته الثالثة يناقش قضايا هامة للغاية، كما أنه يستعيد لمصر قوتها الناعمة، حيث أنه أصبح محفل دولي، موضحًا أن كل من يتابع المنتدى يشعر بالفخر.

وتابع: " أي حد يشوف الشباب المصري داخل الورش يشعر بالسعادة، كما أن منتدى شباب العالم، وكذلك مؤتمرات الشباب التي ينظمها الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إفراز طبقة من الشباب تستطع القيادة، وتحمل المسئولية"، موضحًا أن نجاح المؤتمرات هي تأكيد على صحة رهان الرئيس السيسي على الشباب.

وأوضح نائب محافظ الجيزة، أن حجم القضايا التي يناقشها منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة يمتد إلى عمق القضايا وجوهرها، حيث يناقش المنتدى قضايا اللاجئين، والتحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن النجاحات التي حققها منتدى شباب العالم رسخت موقع المنتدى على مستوى العالم، وذلك بمثابة استعادة القوة الناعمة المصرية.

وانطلق منتدى شباب العالم مساء أمس السبت في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى، تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف. كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر. ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.