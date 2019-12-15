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خبير اقتصادي: 20% نسبة المشتريات عبر الإنترنت في مصر

خبير اقتصادي: 20% نسبة المشتريات عبر الإنترنت في مصر

أردوغان يهدّد مجددا بإغلاق قاعدتين للولايات المتحدة في تركيا

أردوغان يهدّد مجددا بإغلاق قاعدتين للولايات المتحدة في تركيا

في الذكرى الـ25.. الـ"بلاي ستيشن" عندما يخرج الإبداع من رحم الأزمة

في الذكرى الـ25.. الـ"بلاي ستيشن" عندما يخرج الإبداع من رحم الأزمة

خبير اقتصادي: مبادرات البنك المركزي ستُنعش السوق

خبير اقتصادي: مبادرات البنك المركزي ستُنعش السوق

لجنة من الحكومة ومجلس النواب لتعديل قانون التصرف في أملاك الدولة

لجنة من الحكومة ومجلس النواب لتعديل قانون التصرف في أملاك الدولة

مسؤول بمنظمة الأمن الأوروبي عن "شباب العالم": تنظيم ودقة على أعلى قدر

مسؤول بمنظمة الأمن الأوروبي عن "شباب العالم": تنظيم ودقة على أعلى قدر

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أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

تجنب تصوير البرق والركنة في الجراج.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

تجنب تصوير البرق والركنة في الجراج.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

سيلفي وطلب زواج.. طوابير من معجبي "الروبوت" صوفيا بمنتدى الشباب

سيلفي وطلب زواج.. طوابير من معجبي "الروبوت" صوفيا بمنتدى الشباب

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

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