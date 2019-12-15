قضت محكمة جنح الشيخ زايد وأكتوبر، برئاسة المستشار محمد عامر، بحبس المتهمين الـ4، بسرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي، بحي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر، بالسجن لمدة سنة لكل منهم.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، كشفت لغز واقعة سرقة فيلا مملوكة لوالدة الفنانة هالة صدقي جورج 60 سنة ممثلة، في حي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال التحري، الذي جرى تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن الفيلا ليست بها سكان، وأن الفنانة مقيمة بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا من الفنانة لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يفيد باكتشاف سرقة بعض الأجهزة الكهربائية القديمة والمتروكة بفيلا والدتها بحي الأشجار، بالانتقال تبين أن الفيلا غير شاغرة بالسكان، وتكسوها الأتربة، وعدم وجود آثار عنف.

وتبين للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بالفحص، أن وراء ارتكاب الواقعة، خفير خصوصي مجاور للفيلا، سبق اتهامه في قضية سرقة، وأنه نفذ الواقعة بالاشتراك مع 3 من أصدقائه، بعد استئذان النيابة، جرى ضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.