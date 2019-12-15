أعرب الدكتور محمد مشالي، الملقب بـ"طبيب الغلابة" في طنطا، عن أسفه لما وصل إليه حال الطب الآن، مؤكدًا أن جيله من الأطباء، كان لا يسعى إلى المادة، ولكن إلى خدمة المرضى، مشيرًا إلى أنه وقت تكريمه كان يرتدي ملابس العمل، ولا يمتلك وقتا للمظاهر الكاذبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية "الحدث اليوم": "أحد أساتذتي الكبار، الذين درسوا لي في طب قصر العيني، قال لنا إن من يسعى إلى المال، فليذهب للعمل بالبورصة والاستيراد والتصدير، لأن الطب مهنة إنسانية، تتسم بالضمير الحي، واليقظة وإعطاء كل مريض حقه حتى لو لم يكن قادرًا على الطب".

وعن ملابسه التي أرتداها خلال تكريمه الأخير، والتي أثارت جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا": "هذه ملابس العمل، وهم خدوني من الشغل على طول وقالوا لي سيب اللي في أيدك وتعالى معانا، ومدونيش فرصة أروح البيت ألبس بدلة، معنديش وقت للمظاهر الكدابة دي، المهم الجوهر".

وتابع: "أنا في عيادتي أكون معرضًا للمتاعب، وتعودت أن أنظفها بنفسي، وأكشف بنفسي، وأنا اتعامل كالميكانيكي في عمله، وأرتدي ملبسًا كالأفارول الخاص به، وأيضًا أمتلك بعض الملابس المشرفة".

وكان الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، كرم الدكتور محمد مشالي، موضحًا أنه قدم عمره لأهل بلده، من أجل خدمتهم وعلاجهم.