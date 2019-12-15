نظم مركز النيل للإعلام بشبرا الخيمة، التابع للإدارة العامة لإعلام القليوبية، مساء اليوم الأحد، ندوة تثقيفية حول أهمية زراعة أسطح المنازل بمشاركة التنظيمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت علا أبوالعينين، مدير مركز النيل للإعلام، إنه في الآونة الأخيرة انتشرت نظم زراعية متعددة لإنتاج محاصيل الخضر والنباتات الطبية في بيئات خلاف الأرض الطبيعية عرفت بنظم الزراعة اللا أرضية أو الزراعة بدون تربة، وتعرف على أنها تكنولوجيا إنماء النباتات بالمحاليل المغذية، مع استخدام بيئة كعامل تثبيت ميكانيكي، مثل الرمل أو الحصى أو نشارة الخشب أو الصوف الصخري، لذلك اهتم مركز النيل بتنظيم هذا اللقاء للتعرف على الآليات الجديدة لزراعة الأسطح.

وأكد الدكتور فتحي شومر، الأستاذ بكلية الزراعة، أنه يجب أن يكون النظام المستخدم لزراعة أسطح المباني نظام خفيف الوزن حتى لا يسبب حمل زائد على المبنى، كما يجب ألا يحدث تسريب للمياه من النظام إلى السطح حتى يمكن المحافظة على المبنى بصورة جيدة، موضحا أن الزراعة بدون تربة بأنظمتها المختلفة وأشكالها المتنوعة هي الأسلوب الأمثل لزراعة الأسطح.

وأضاف أن المواد المستخدمة عبارة عن مواسير PVC الأدوات التي تستخدم في الصرف الصحى مواسير "قطر 3 أو 4 أو 6 بوصة"، تبعا لحجم النباتات المراد زراعتها، وخراطيم ري قطر 18 ملي، وخراطيم مكرونة، وخزان تغذية، يوضع به المحلول المغذي، ومحلول مغذي مركز، ومضخة صغيرة لرفع المحلول المغذي من خزان التغذية، وتايمر لضبط وقت التشغيل والإيقاف للمضخة، وحوامل خشبية أو معدنية تركب عليها المواسير، أصص شبكية أو أكواب بلاستيكية بحجم مناسب مثقبة في ثلثها السفلي "تزرع بها الشتلات بعد وضع بيئة مناسبة بها وتستخدم في نظم الزراعة المائية سواء في المواسير أو في ألواح فوم تطفو فوق أحواض مملؤة بالمحلول المغذي، بيئات صلدة (بدائل التربة) مثل "البيرلايت والفيرميكولايت والبيت موس والطين الممدد حراريا "حجر الليكا"، وقشر الفول السوداني، وقش الأرز، وسعف النخيل، والصوف الصخري، ورمل سلكاتي"، ويفضل استخدام خليط من نوعين أو ثلاثة من هذه البيئات بدلا من استخدام نوع واحد مثل استخدام البيرلايت والرمل، والبيت موس بنسبة 1:1:1، شرائح بلاستيكية من البولي إيثيلين، ومشمع أسود، وجهاز قياس درجة الحموضة، وجهاز قياس التوصيل الكهربائي.

وأشار "شومر" إلى أن جميع هذه الأدوات تستخدم عند الرغبة في زراعة الأسطح باستخدام تقنيات الزراعة المائية.