توافد مناصري حركة أمل وحزب الله لساحة الشهداء في لبنان

توافد أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، بعدما اندلعت مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية عند أحد مداخل البرلمان اللبناني، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وعبّرت ريا الحسن، وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن مخاوفها من أن يكون ما يجري، اليوم، عملا استباقيا يهدف لتأجيل الاستشارات النيابية، محذرة من وجود مندسين في صفوف المتظاهرين وسط بيروت.

وقعت مواجهات لليوم الثاني على التوالي قرب مقر البرلمان اللبناني في بيروت بين متظاهرين وقوات الأمن، غداة وقوع عشرات الجرحى في صدامات تُعدّ الأعنف منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية، وذلك في تطوّر يأتي عشية استشارات لتكليف رئيس للحكومة المقبلة.

ويعارض المتظاهرون، الذين يطالبون بحكومة اختصاصيين مستقلة عن الطبقة السياسية، إعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي يبدو الأوفر حظًا، بعدما تعثّر التوافق على أسماء بديلة تم تداولها في الأسابيع الماضية.