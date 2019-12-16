مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: أردوغان بهلوان.. وتصريحاته للاستهلاك

وصف اللواء محمود خلف المستشار بأكاديمة ناصر العسكرية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"البهلوان".

وقال خلف خلال استضافته ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "العربية الحدث"، إن هناك قواعد دولية تحكم شرق المتوسط معتبراً أن أردوغان يضع عينيه على ليبيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الليبية تحرز تقدما كبيرا على الأرض وهناك قطع للطرق البحرية للإمداد ومحاصرة للجماعات الإرهابية وسوف تصل في النهاية إلى أن تكون طرابلس في يد القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأضاف: "المنطقة مش سايبة، ومصر وإسرائيل واليونان وقبرص سجلت عملية الترسيم في الأمم المتحدة، لكن ليبيا لاتحتاج للترسيم فلديها إمكانيات نفطية كبيرة لم تستخدم لكن أردوغان حاول لفت الأنظار حتى يأخذ غطاء شرعي للتدخل في ليبيا".

وحول تصريحاته الأخيرة حول عدم إمكانية تنقيب مصر واليونان إلا بموافقة أنقرة قال، "نحن ننقب بالفعل الآن وكل الدول الموقعة على اتفاق الترسيم تنقب الآن عبر شركة إيني الإيطالية وأعتقد أن تصريحاته فقط للرأي العام، وللإخوان"، مشيرا إلى أن مصر قامت بالمناورة العسكرية وهي رسالة واضحة لأردوغان بأننا لن نتنازل عن حقنا.