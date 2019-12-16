عبر الفنان محمد رياض عن اندهاشه من الهجوم الذي تعرضت له الفنانة شهيرة، قبل أيام، بعد تداول صور لها دون حجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رياض لـ "الوطن"، إن ارتداء المرأة للحجاب من عدمه مسألة شخصية، وعلاقة خاصة تجمعها بالمولي عز وجل، مضيفاً: "محدش هيتحاسب مكان حد، كلنا هنقف أمام ربنا فرادي".

وأضاف رياض: "المهاجمون أو المنتقدون لخلع المرأة الحجاب يتعاملون وكأنهم شيوخ في الإسلام، ويتناسون الآية الكريمة (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم)".

وتابع: "الفنانة شهيرة من حقها أن تتخفف وفقاً لهذه الآية، (وفقا لتفسيره)، وبالتالي لا يحق لأحد التدخل في شؤون الغير، فكل إنسان حر في ارتداء الحجاب أو خلعه، وإن كنت أؤمن شخصياً بأن الحجاب فرض".

يذكر أن الفنان محمد رياض متزوج من الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنانة شهيرة.