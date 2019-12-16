قال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، إن الشباب هم مستقبل العالم أجمع، وذلك خلال لقاءه على هامش منتدى شباب العالم مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC".

وأضاف دونيو، أن "فاو" تأمل من الشباب الاستمرار في التقدم في المناطق الريفية، مطالبًا الشباب بالاندماج في مجتمعاتهم.

وأبدى سعادته وتقديره للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنتدى شباب العالم لتعزيز التعاون مع فاو ومصر وبعض الدول الأخرى في أفريقيا، وبعض المنظمات الدولية والقطاع الخاص وإتاحة الفرصة للشباب.

وأوضح أنه وقع خطاب نوايا مع مصر، مطالبًا بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، وأبدى انفتاحه لأي نوع من التعاون مع الحكومة المصرية عن طريق لجنة الشباب الموجودة في "فاو".

وأكد أن العالم بحاجة لتعزيز الجهود من أجل مواجهة الجوع، مشيرًا إلى أن 800 مليون شخص يعانون من الجوع حول العالم.

وشدد مدير فاو على ضرورة التركيز على الأمراض غير السارية وانتشارها، مطالبًا بتأسيس نظم استهلاكية علمية وتعزيز وجود الشباب في مختلف الوظائف.