وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل.. تخدم 29 ألف مواطن

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، صباح اليوم، التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة الحبيل، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بها في فبراير المقبل، مشيرا إلى أنّ الوحدة تخدم نحو 29 ألف مواطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ب49 وحدة طب أسرة، منها 18 وحدة يتم الآن احلالها وتجديدها بالكامل، و31 وحدة أخري يتم تطويرها ورفع كفاءتها، لافتا إلي أن وحدة طب أسرة الحبيل هى واحدة من ضمن وحدات رفع الكفاءة.

يذكر أنّ محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، التي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.